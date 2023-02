« J’étais ivre de colère, je vous demande de m’excuser », Ciara fait son mea culpa

Julienne Abigbè alias Ciara Corporate a présenté ses excuses publiques après ses récentes bourdes sur le réseau social Tiktok.

Début janvier 2023, Ciara s’est retrouvée dans une guerre de leadership sur les réseaux sociaux. Toujours au cœur de la polémique à cause de son caractère défensif, Ciara ne rate aucune occasion pour répondre à ses détracteurs.

Interrogée sur cette brouille, sur Kfé du Week-end du vendredi 3 février 2023, l’influenceuse rassure que les réseaux sociaux ne sont qu’une façade. « Ce n’est pas tout ce qu’on voit sur les réseaux sociaux qui sont vrais, mon problème n’a rien à voir avec Tiktok », a clarifié Ciara.

Mieux, celle qui a fait fortune dans la production et la commercialisation des mèches de luxe indique que les attaques répétées qu’elle subient lui crée des détresses émotionnelles. C’est d’ailleurs , dit-elle, ce qui justifie, le fait qu’elle est toujours sur la défensive. « J’étais ivre de colère, je vous demande de m’excuser, j’en avais marre », a-t-elle lâché presqu’en larmes.

Ciara s’est également excusée pour ses bourdes qui ont choqué plus d’uns. « Les propos que j’ai lancé, je vous demande de m’excuser, c’est parce que j’étais vraiment fatiguée, à chaque fois, des insultes, ils ne voient pas ce que les gens m’envoient, c’est quand je réplique que tout le monde voit », a-t-elle déploré.

Visiblement, Ciara n’en peut plus de cette guerre de leadership lancée contre elle sur les réseaux sociaux. « Je suis fatiguée, tout ce que je sais faire c’est de travailler, mais ils veulent juste voir mon côté mauvais, (…). je ne sais pas pourquoi ils font ça », a-t-elle déclaré.

La jeune femme pense qu’elle ne mérite pas les multiples attaques dont elle est la cible. « On ne m’encourage en rien, on ne m’aide en rien, j’essaie toujours d’avancer, de me donner un nom, j’ai besoin des gens de mon pays mais tout ce que je reçois de mon pays, c’est la haine », a-t-elle fustigé.