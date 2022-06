« J’espère que vous serez indulgent envers papa », cette demande de Serey Dié à ses enfants

La seule chose que Serey Dié regrette dans ses histoires d’amour hyper médiatisées impliquant sa compagne Josey et son ex femme Aline, c’est la réaction de ses enfants quand ils découvriront ses frasques amoureuses. C’est pourquoi, ignorant le jour et l’heure de sa mort , il a saisi l’occasion du confessionnal de Konnie Touré pour implorer leur indulgence.

Outre sa séparation d’avec sa femme Aline, sa vie de couple avec Josey et sa capacité à assumer ses erreurs, Serey Dié n’a pas oublié ses enfants qui sont aussi au cœur de la polémique à cause de ses histoires d’amour. Pour cela, lors de son passage sur life week-end ce vendredi, il a adressé un message à ses huit enfants qui sans aucun doute, finiront par découvrir ses aventures amoureuses sur les réseaux sociaux.

« Qu’on le veuille ou pas, il y a des vidéos sur internet, les enfants aujourd’hui, ils ont accès à internet. Je sais que demain quand ils vont grandir, c’est des trucs qu’ils vont voir. On ne sait pas quand je vais mourir », a-t-il fait remarquer.

C’est fort de cela que Serey Dié à fait une demande émouvante à ses enfants après leur avoir présenté ses excuses. « Donc, je vais profiter de ce plateau pour dire à mes enfants que je les aime beaucoup », a-t-il introduit avant de se fondre en excuses sous les ordres de Konnie Touré.

« Papa est vraiment désolé du désordre qu’il a pu créer, du mal que j’ai pu faire à vos mamans, je l’assume pleinement mais je vous dois aussi des excuses. Papa vous aime énormément. Donc, n’oubliez pas ça. Je suis vraiment désolé pour tout ce que vous allez voir quand vous allez grandir, j’espère que vous serez indulgent envers papa », a-t-il demandé d’un air sincère.

A noter que Serey a aussi avoué qu’il est le père du deuxième enfant de la chanteuse ivoirienne Josey avec qui il vit actuellement.