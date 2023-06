« J’en ai marre de toute cette sorcellerie », Suspect 95 crie son ras-le-bol

Le rappeur ivoirien Suspect 95 a crié son ras-le-bol contre les attaques dans le showbiz ivoirien dans la soirée de ce mardi 20 juin 2023.

Que se passe t-il avec Suspect 95? Ce mardi soir, le rappeur ivoirien s’est saisi de son compte Facebook pour exprimer son désespoir contre la méchanceté dont il serait victime. Selon son message, cette sortie médiatique vise visiblement le showbiz ivoirien.

« J’en ai marre de toute cette sorcellerie dans ce milieu … je suis fatigué », a balancé Suspect 95 sans expliquer de quoi il s’agit. Mais il a pu compter sur le soutien de ses fans ainsi que du boss du MGroup, l’artiste Molare qui lui a donné un précieux conseil.

« Et boss, le reste c’est leur affaire pas la tienne ! Le monde est imparfait mais tu peux choisir d’écouter ou de ne pas le faire. Avance », lui a-t-il recommandé suivi d’une photo portant trois statues dont l’une à fermé sa bouche, la seconde ses oreilles et la troisième ses yeux. Une manière pour Molare de demander à Suspect 95 de ne plus faire attention à ce qui se dit sur lui.

Pour rappel, plus tôt dans la journée, Suspect 95 avait changé sa photo de profil par une photo noire qui illustre le deuil.

