« Je te maudis, je maudis ta descendance », très en colère, Kerozen se déchaine

Le célèbre chanteur ivoirien Kerozen s’est déchainé, vendredi 25 mars 2023, contre la page Papa Ado qu’il accuse de l’attaquer depuis plusieurs jours.

C’est à travers une violence verbale qu’on ne lui connait pas que DJ Kerozen a répondu à Papa Ado dans un message poignant sur sa page Facebook. Le chanteur de la célèbre chanson « Ma vie a changé », reproche à Papa Ado de multiplier des attaques contre sa carrière.

« Inspiration de Kerozen est finie ou bien ?. Je ne le vois plus sur la toile »; « Seigneur, pardon, l’argent que tu as donné à Kerozen, deux jours là, il faut reprendre, il ne nous fait plus danser, on dirait que son inspiration est dans sa galère », a écrit entre autres Papa Ado. Mais Kerozen qui avait pour habitude de banaliser ses publications en lui répondant de façon hilarante est sorti de ses gonds ce vendredi.

Kerozen au bord des nerfs

« Toi qui est derrière cette page, je te maudis, je maudis ta descendance », a-t-il lâché dans une publicaion sur sa page facebook. Selon Kerozen, le CM de la page Papa Ado veut se servir d’une page populaire pour jeter l’opprobre sur sa personne.

« Tu seras confondu et tu le sentiras depuis ton trou. j’ai fait pendant 7 ans, de 2016 à aujourd’hui, ce qu’aucun artiste encore vivant de ma génération n’a fait en toute humilité ( donnez-moi un nom si je me trompe). Ma constance est devenue sujet de conversation, la jalousie a donc atteint son paroxysme… », a-t-il précisé.

Très choqué par cet acharnement, Kerozen invite la HACA, haute autorité de la communication, la plcc- plateforme de lutte contre la cybercriminalité à prendre leur responsabilité.

Très en colère, Kérozen n’a pas fait dans la dentelle pour mettre en garde tous ses détracteurs. « Toute âme goutera à la mort, chacun attend juste son tour, je ne vais pas laisser des incrédules me salir, jamais ! J’en rigolais au début mais là, ça vire».