« Je suis juste assise sur la touche… », Rihanna fait de rares confidences sur sa relation avec A$AP Rocky

Après son retour sur le devant de la scène au Super Bowl, Rihanna continue de faire parler d’elle. Alors qu’elle fait la couverture du magazine Vogue du numéro du mois de mars, la chanteuse Rihanna a récemment fait des confidences rares sur sa relation avec le rappeur Asap Rocky et leur connexion avec son fils.

Actuellement enceinte de son deuxième enfant, Rihanna s’est confiée pour la première fois sur sa vie de couple avec le rappeur A$AP Rocky. La star barbadienne a partagé que son premier fils a une relation très spéciale avec son père, et que cela la faisait se sentir un peu mise de côté.

« Je suis juste assise sur la touche quand ils sont ensemble. Je suis littéralement la fille qui essaie d’entrer dans le club des garçons, en attendant mon tour. Il est obsédé par son père », a déclaré Rihanna. Elle a poursuivi en disant que leur connexion était indéniable, et qu’elle était heureuse de voir à quel point son fils aimait passer du temps avec son père.

La chanteuse a également exprimé sa surprise quant à la force de la relation entre les pères et les fils. « Tout ce qu’on dit sur les fils et les mères, c’est un mythe. Les fils et les pères, c’est fou. J’ai réalisé que la validation dont vous avez vraiment besoin en tant que garçon vient de votre père. », a-t-elle expliqué.

Malgré le fait que cela puisse laisser Rihanna un peu en retrait, elle semble être heureuse de voir à quel point son fils et son père sont proches. « Dès que Rocky établit un contact visuel avec lui, il est en feu », a-t-elle ajouté.

Cette relation père-fils semble apporter beaucoup de bonheur à Rihanna, qui a elle-même connu une enfance difficile. Elle a souvent parlé de la façon dont elle a dû se débrouiller seule et apprendre à être forte dès son plus jeune âge. Mais maintenant, avec sa propre famille, elle peut voir à quel point une relation saine et aimante peut faire toute la différence.

Bien que les détails de leur relation restent privés, il est clair que Rihanna est heureuse avec Asap Rocky et que leur famille est en train de se construire autour d’eux.