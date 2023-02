« Je suis devenu un… » Ariel Sheney prend une grande décision 3 ans après le décès d’Arafat

De passage sur l’émission « Accusé levez-vous » diffusée sur Trace FM, Ariel Sheney, l’artiste ivoirien révélé au grand public par son mentor Dj Arafat dans les années 2010, a fait des confidences sur sa vie privée, en l’occurrence sur sa carrière musicale, plus de 3 ans après la disparition de son mentor.

Ariel Sheney avait débuté sa carrière musicale au sein de la Yorogang, le label créé par Dj Arafat, en tant qu’arrangeur avant de se lancer dans la chanson. Il a très vite connu un succès fulgurant grâce à plusieurs de ses titres dont notamment »Laisse-moi le Kplo », »Chimanbilu » et »Kadigbeu », très appréciés du public ivoirien amateur de musique Coupé-décalé.

Malgré son étiquette de Premier ministre de la Yorogang, qui le plaçait en tant que numéro 2 du label après Dj Arafat, Ariel Sheney avait décidé de se séparer de son mentor en 2017, provoquant la colère du « Daïshi ». Les relations entre les deux artistes sont restées tendues jusqu’à la mort de Dj Arafat en août 2019, suite à un accident de moto.

Dans ses confidences récentes sur Trace FM, Ariel Sheney a évoqué sa carrière musicale depuis la mort de son mentor et a révélé sa décision de prendre une nouvelle direction artistique en se concentrant sur sa carrière internationale. En effet, Jean Ariel Srè alias le commandant lobofouê, a affirmé être devenu un nouveau Ariel Sheney.

« Je suis un nouveau Ariel SHENEY, j’ai muté, j’ai décidé de m’affirmer en tant qu’artiste international dans tous les sens du terme. J’ai fait des séances studio à l’international avec des personnes qui m’ont appris comment composer de la musique, comment écrire des textes en anglais, parce que parler et chanter en anglais, ne sont pas pareils. Je ne vais pas dire que je me maltraite mais je fatigue beaucoup mon corps. Et pas pour des bêtises mais pour le travail. Quand bien même que je suis fatigué, quand j’ai une inspiration, je m’efforce en fait, à ne serait-ce qu’enregistrer et puis travailler là-dessus après« , a-t-il déclaré.

Une déclaration qui témoigne de la volonté de l’artiste à évoluer et à s’adapter aux tendances actuelles de la musique, tout en conservant son propre style. Bien que la séparation avec son mentor ait été difficile, Ariel Sheney a su tirer les leçons de cette expérience et se concentrer sur son propre développement artistique. On peut donc s’attendre à de nouveaux projets de qualité de la part de cet artiste talentueux dans les mois et années à venir.