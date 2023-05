« Je suis d’accord avec … », Camille Makosso réagit au lien entre sa fille Kim et Axel Merryl

- Publicité-

Le général Camille Makosso a réagi à la polémique sur la relation amoureuse entre sa fille Kim Makosso et l’humoriste Béninois Axel Merryl.

Axel Merryl et Kim Makosso sont-il réellement en couple? C’est la question que se posent les internautes depuis environ deux mois. Interrogé sur cette polémique dans un live tiktok, le sulfureux pasteur n’a pas fait dans la dentelle pour dire ce qu’il en pense véritablement.

Selon Camille Makosso, c’est l’une des questions qu’un parent n’a pas le droit de poser à sa fille. « Deux personnes peuvent s’apprécier et dire: on doit réfléchir pendant un temps et voir si ça peut marcher. Deux personnes peuvent tomber fou amoureux ou deux personnes peuvent dire, notre amitié peut plaire aux gens », a expliqué Camille Makosso.

Dans l’un ou dans l’autre cas, il ne compte pas se mêler de la vie privée de sa fille. « Mais moi, Camille Makosso, je ne rentre pas dans ça avec ma fille. Je n’ai même pas le droit. Le jour qu’elle va me dire Papa, je suis avec telle personne, je lui donne ma bénédiction, point. Et je lui donne des conseils sur comment une femme doit se comporter », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne ce qu’il pense d’une possible liaison entre Axel Merryl et sa fille Kim Makosso, le révérend pasteur n’a pas hésité à donner son avis. « Je suis d’accord avec tout ce que ma fille fait, que ce soit en public ou en privé, tout ce que ma fille décide, je la soutient », a-t-il clarifié.

Voilà qui devrait mettre fin aux polémiques sur l’avis de Camille Makosso sur le lien qui existe entre sa fille aînée et l’humoriste et artiste chanteur Béninois Axel Merryl. La balle est donc dans le camp d’Axel Merryl et Kim Makosso qui font la Une des médias people depuis la sortie du clip « Kimi » qui est déjà non seulement à plus de 4 millions de vues sur Youtube mais qui fait aussi grand bruit sur les réseaux sociaux.

