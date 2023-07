« Je souffre sérieusement »: Bobrisky fait des révélations après sa chirurgie

- Publicité-

Après l’opération réussie de Bobrisky, elle a informé ses fans du déroulement et des douleurs qu’elle doit supporter afin d’assurer qu’elle soit plus belle, attrayante et en bonne santé.

L’influenceuse des médias sociaux est devenue populaire après avoir subi sa première intervention chirurgicale (transgenre) où elle est passée d’un homme à une femme magnifique et charmante. Il y a quelques jours, elle avait posté une vidéo dans laquelle elle avait du mal à marcher correctement et dans son message d’aujourd’hui, elle a révélé qu’elle souffrait toujours autant, pas étonnant que la plupart des gens ne subissent jamais un BBL, peu importe les milliards de nairas en leur compte, les douleurs sont trop.

Malgré les douleurs, Bobrisky a annoncé qu’elle était vraiment amoureuse de son nouveau corps, elle continue de l’afficher tous les jours sur les réseaux sociaux. Notons que Bobrisky est une femme transgenre nigériane et une personnalité LGBT. Elle est également connue pour sa présence sur les applications de médias sociaux Snapchat, TikTok et Instagram. Elle est devenue virale sur TikTok pour avoir créé la « danse bobrisky » en 2021.

Née Okuneye Idris Olarenwaju en 1991, Bobrisky a fréquenté le King’s High School, Lagos et Okota High School, Lagos pour ses études secondaires, et a étudié et obtenu un BSc Accounting de l’Université de Lagos (UNILAG), Nigeria. Elle a pu générer du trafic sur son compte Snapchat lorsqu’elle a affirmé qu’elle avait un amant supposé être de sexe masculin malgré la loi nigériane stipulant que les relations homosexuelles sont une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

Le 8 juillet 2021, elle a révélé une nouvelle apparence physique après avoir subi une intervention chirurgicale pour devenir plus féminine. Elle a également conseillé aux futurs transgenres d’opter pour des procédures d’amélioration chirurgicale appropriées afin qu’ils puissent être qui ils veulent vraiment être.

