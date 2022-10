« Je préférerai toujours gagner la Ligue des Champions », Ancelotti répond cash à Xavi et Messi

En conférence de presse ce mardi, à la veille de la rencontre face au Chakhtar en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la sortie médiatique de l’entraîneur du Barça, Xavi, sur la compétition la plus dure entre la C1 et la Liga. Et la réponse du coach du Real Madrid a été cash.

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, était ce mardi après-midi en conférence de presse, à la veille de la rencontre face au Chakhtar Donetsk, dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions. Leader du groupe F avec deux victoires en deux sorties, les Madrilènes rêvent de finir la phase aller avec une troisième victoire consécutive.

Face à la presse, le technicien italien a répondu à plusieurs questions. De la forme de son équipe avant ce duel contre le club ukrainien aux critiques envers Karim Benzema pour son match raté face à Osasuna (1-1) ce weekend en passant par le cas Eden Hazard, El Mister n’a rien laissé au hasard. Mais ce qui a le plus retenu l’attention est sa réponse sèche à l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, qui avait indiqué que la Liga est plus difficile que la Ligue des champions. Les Blaugranas ont pris ce weekend la tête du championnat après leur courte victoire face à Majorque (1-0).

« Je préférerai toujours gagner la Champions. La Liga est très important mais la Champions est la compétition la plus importante. Elles sont différentes. L’une se joue sur 38 matchs et l’autre sur beaucoup moins. Ça se joue sur des petits détails. Ce n’est pas de la chance ou de la malchance« , a répondu cash l’ancien coach du PSG.

« Si je dis que nous avons eu de la malchance contre Osasuna, ça signifie que j’occulte les problèmes que nous avons eus avec le ballon et le bon match de notre adversaire. Il faut plutôt parler de petits détails qui font la différence et ça repose aussi sur une forte mentalité. Le Real Madrid a été l’équipe qui a le mieux géré cela« , a ajouté l’Italien.

A la question d’un journaliste qui demandait si l’ancien capitaine de la Roja et Lionel Messi ignoraient le Real Madrid, Ancelotti a tout simplement répondu: « Je suis parfois moi-même surpris de ce que nous avons été capables de faire ». Les principaux concernés apprécieront!