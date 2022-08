« Je n’avais jamais vu ça », Riqui Puig dézingue Xavi et le Barça

Dans une interview accordée à Fox Sports, l’ancienne pépite de la Masia, Riqui Puig, est revenu sur son départ mouvementé du FC Barcelone. Le nouveau joueur du Los Angeles Galaxy en Major League Soccer en a profité pour régler ses comptes avec Xavi.

Il y a quelques années, alors qu’il évoluait chez les jeunes du FC Barcelone, Riqui Puig était considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation blaugrana. D’ailleurs, plusieurs observateurs voyaient en lui le remplaçant d’un certain Xavi. Sauf que le jeune milieu espagnol n’a jamais convaincu ses entraîneurs notamment Ronald Koeman ou dernièrement Xavi. D’ailleurs, l’actuel coach des blaugranas a précipité le départ de la jeune pépite, ne le retenant pas pour la tournée de présaison, comme plusieurs autres indésirables.

Désormais du côté Los Angeles Galaxy en Major League Soccer, Riqui Puig est revenu, pour la Fox Sports, sur son départ du FC Barcelone et le traitement qu’il a reçu de la part du club catalan. « Ce fut un mois très dur. Je n’avais jamais vu ça, de laisser des joueurs à Barcelone et de ne pas les prendre pour la tournée. Je peux comprendre la situation du club, qu’ils aient voulu mettre la pression sur des joueurs pour qu’ils partent, mais les choses peuvent se faire autrement. Ce fut dur de rester à Barcelone m’entraîner avec quatre coéquipiers », a d’abord expliqué le milieu espagnol, avant de poursuivre.

« De la déception ? Oui, totalement, surtout après avoir passé 7 ans au club. Le coach aussi, ça fait longtemps qu’il est là. Être à Barcelone pendant que mes coéquipiers étaient ici à Los Angeles en jouant, ça m’a fait très mal. C’est une situation compliquée. Parfois il faut prendre des décisions, ils ont pris cette décision. Je ne la partage pas, mais c’est comme ça », a ajouté le joueur.

Avec le Los Angeles Galaxy, Riqui Puig a beaucoup plus de temps de jeu et évolue dans un cadre de vie plus agréable. L’espagnol devrait rapidement tourner la page FC Barcelone pour se concentrer sur la suite de sa carrière.