« Je crois fermement que nous pouvons remporter la CAN 2023»

Auteur d’une campagne éliminatoire réussie, avec 5 victoires engrangées sur 6 possibles, le Nigéria fait incontestablement partie des favoris pour la CAN 2023. Et pour son arrière gauche Jamilu Collins, les Super Eagles sont capables de remporter cette 34è édition.

Dans exactement quatre mois s’ouvrira la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations. La grande messe du foot sur le continent aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. Vainqueur de la précédente édition, le Sénégal est bien entendu le grand favori pour sa propre succession. Les Lions de la Téranga sortent d’une campagne éliminatoire réussie, où ils ont fini invaincus malgré les nuls contre le Bénin (1-1) et le Rwanda (1-1).

Mais la route vers le sacre est longue et d’autres challengers aspirent également à arracher la couronne africaine. C’est le cas notamment du Nigéria qui rêve de son quatrième titre après ceux de 1980, 1994 et 2013. Avec 5 victoires engrangées sur 6 possibles, les Super Eagles emmenés par un certain Victor Osimhen, sont également sérieux prétendant au sacre. Et leur arrière droit Jamilu Collins croit dur comme fer que la Coupe de cette édition rentrera au Nigéria.

« Je crois fermement que nous pouvons remporter la CAN en Côte d’Ivoire. Nous avons bien commencé la dernière fois au Cameroun, mais malheureusement, nous n’avons pas pu aller loin », a déclaré le défenseur de Cardiff City dans des propos relayés par Onze d’Afrik. « L’année prochaine en Côte d’Ivoire, nous voulons que les choses s’améliorent. Nous viserons le trophée et je crois fermement que nous pouvons le gagner. Ce ne sera pas une tâche facile, mais nous travaillerons dur pour atteindre notre objectif », a-t-il conclu.

La meilleure attaque des éliminatoires de la CAN

Fort de 21 participations en 34 éditions, le Nigeria dispose d’un contingent de joueurs captivants et prêts à jouer les premiers rôles lors de la prochaine CAN en Côte d’Ivoire. Les Super Eagles ont brillé tout au long des éliminatoires de la CAN 2023, s’affirmant comme la meilleure équipe offensive avec un total de 22 buts inscrits, dont 10 signés par leur superstar, Victor Osimhen. Le triple champion d’Afrique semble plus préparé que jamais à récupérer un titre qui lui échappe depuis 2013.

