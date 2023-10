«j’ai menti en disant que Messi était le GOAT parce que…», la confession choc de KP Boateng

Kevin-Prince Boateng a récemment fait une déclaration qui a retenu l’attention dans le cadre du débat sur le meilleur joueur de tous les temps, le célèbre GOAT. L’ancien joueur du Milan AC, qui a évolué au FC Barcelone lors de la saison 2018-2019, a admis avoir menti lorsqu’il a choisi Lionel Messi comme le meilleur joueur du monde.

Alors que les joueurs ont la liberté de désigner leur choix pour le titre de GOAT, Kevin-Prince Boateng révèle qu’il a été contraint de sélectionner Lionel Messi au lieu de Cristiano Ronaldo, lors de son bref passage au FC Barcelone. C’était un mensonge stratégique qu’il a proféré dans le seul but de revêtir le maillot emblématique du club catalan.

Au cours d’une entrevue avec l’ancienne légende du football, Rio Ferdinand, le Ghanéen est revenu sur la déclaration qu’il avait faite lors de sa présentation au FC Barcelone. Il a expliqué qu’il n’avait tout simplement pas d’autre choix que de nommer l’international argentin comme le meilleur joueur du monde.

« Si on vous demande qui est le meilleur joueur du monde, vous dites Messi« , a-t-il déclaré en souriant. Il a ensuite révélé qu’il avait accepté de mentir dans le seul but de pouvoir porter le maillot du Barça. « C’est l’un des plus gros mensonges parce que je dis généralement la vérité, mais cette fois-ci, j’ai dû mentir parce que je voulais vraiment revêtir le maillot du Camp Nou », a ajouté Kevin-Prince Boateng.

Cette confession met en lumière les enjeux et les pressions qui accompagnent parfois le monde du football de haut niveau, où les joueurs peuvent être amenés à faire des déclarations stratégiques pour des raisons liées à leur carrière et à leur image.