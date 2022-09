« J’ai couché avec plus de 100 femmes… » les étranges confidences d’une lesbienne de 22 ans (vidéo)

Une jeune femme ghanéenne de 22 ans qui s’est présentée comme lesbienne fait actuellement le chou gras sur les réseaux sociaux après s’être confiée avoir couché avec plus d’une centaine de femmes juste pour le plaisir. Elle l’a révélé dans une interview avec le YouTuber ghanéen, Arnold, dans son émission Vibes on 5 de ce week-end.

La jeune femme dont le nom n’a pas été révélé, a tout d’abord fait savoir qu’elle est une accro au sexe mais qu’elle aime le pratiquer avec les personnes du même genre qu’elle, précisément les femmes. « Je suis accro au sexe, au sexe avec les femmes. J’ai couché avec plein de femmes. J’ai couché avec plus de 100 femmes et j’ai aussi eu des relations intimes avec plusieurs femmes à la fois (partouze). Certaines des femmes ne sont pas disposées à ce jour. Elles vont et viennent », a-t- elle déclaré.

Interrogée sur comment elle est devenue lesbienne, la jeune fille a révélé avoir été initiée à 14 ans au mode de vie homosexuel et aux jouets sexuels par une femme mariée avec qui elle vivait. Cette dernière l’obligeait à la satisfaire à chaque fois que son mari voyageait à l’étranger.

A en croire ses propos, elle est fière de sa préférence s3xuelle et surtout pour avoir réussi à convertir plusieurs filles et femmes âgées dans son monde. Cependant, elle regrette d’être parfois obligée d’aller coucher avec des hommes dans l’objectif de se faire de l’argent.

« En ce moment, si j’ai de l’argent, je n’aurai même pas besoin d’un homme pour quoi que ce soit. A cause de l’argent, je vais coucher avec des hommes par moment parce que j’en ai besoin« , a-t-elle indiqué.

Pour éviter les préjugés de la société et surtout s’offrir de nouveaux partenaires, elle a également révélé qu’elle ne reste pas dans un quartier pendant plus de deux ans. « Je ne reste pas longtemps au même endroit. Si je reste au même endroit pendant deux ans, je n’y retournerai pas. Je n’aime pas les filles de la même région et j’ai fait environ 100 filles. C’est sympa oué. Si vous l’essayez, vous l’apprécierez », a-t- elle confié avant d’ajouter qu’elle ne pourra plus jamais quitter cette vie pour rien au monde.