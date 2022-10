Inter – Barça : les compos officielles du choc, avec Lewandowski et Martinez

L’Inter Milan reçoit le FC Barcelone ce mardi à 20h (GMT+1) pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions dans le groupe C. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

C’est sans doute le plus gros choc de cette journée de la Ligue des champions. Après deux matchs dans le groupe C, l’Inter Milan et le FC Barcelone ont le même bilan, avec une victoire contre le Viktoria Plzeň et une défaite 2-0 contre le Bayern. La victoire est donc impérative pour les deux clubs, dans ce duel qui aura lieu au Giuseppe Meazza. Les Catalans semblent avoir une longueur d’avance, montrant un bien meilleur visage que leur adversaire sur les dernières semaines.

Pour ce choc, Simone Inzaghi est privé de Romelu Lukaku et de Brozovic, tous deux blessés. Un temps annoncé incertain pour la rencontre, l’attaquant argentin Lautaro Martinez est bien titulaire dans le 3-5-2 des Nerazzurri. Il sera accompagné en attaque par Correa, qui relègue Edin Dzeko sur le banc. Du côté blaugrana, Xavi ne déroge pas à son 4-3-3 avec une charnière Garcia-Christensen en l’absence d’Araujo et Koundé. Le trio d’attaque de ces dernières semaines est reconduit, notamment Lewandowski, Dembélé et Raphinha.

Les compos officielles

Inter Milan : Onana – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Mkhitarian, Calhanoglu, Dimarco – Correa, Martinez

FC Barcelone : Ter Stegen – Roberto, Garcia, Christensen, Alonso – Pedri, Busquets, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Dembélé