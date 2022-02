Indice de la Liberté Humaine 2021: le Bénin parmi les pays ayant la moyenne mondiale

Le Bénin occupe le 7è rang africain et la 76è place dans le monde en matière de liberté humaine, selon le rapport 2021 de « Human Freedom Index », entendez « Indice de la Liberté Humaine », rendu public par Think Tanks américain et canadien, Cato Institute et Fraser Institute.

Ce rapport sur l’indice de la liberté humaine qui est à sa septième édition en 2021, mesure le niveau de la liberté individuelle, civile et économique dans 165 juridictions et Etats dans le monde.

L’indice de la liberté humaine note les pays sur 82 indicateurs distincts de la liberté. Il s’agit entre autres, des indicateurs comme l’État de droit, la Sécurité et la sûreté, la liberté de Déplacement, de Religion, d’association, de réunion, d’expression et d’information, ou encore la Liberté de commerce international. Cette liberté est mesurée avec des scores sur une échelle de 0 à 10 points.

La situation à travers le monde …

Entre 2008 et 2019, les libertés humaines ont légèrement reculé dans le monde. C’est ce que révèle le rapport 2021 sur les liberté publié par « le Fraser Institute ». A croire cette institution, 83% de la population mondiale a vu ses libertés individuelles reculer, depuis 2008.

Ainsi, l’indice mondial des libertés humaines a enregistré une baisse de -0,01 point. Par ailleurs, 71 pays ont enregistré une baisse de leurs performances contre 67 qui ont connu une hausse.

La situation au Bénin et au niveau africain…

Sur le continent africain, le Bénin a occupé le septième rang et figure ainsi dans le Top10 des pays africains se positionnant au dessus de la moyenne mondiale de 7,12 fixée par l’institut.

Au total, 08 pays sur le continent noir se situent au-dessus de la moyenne mondiale en matière de libertés humaines. Il s’agit respectivement du Cap-Vert 36e mondial avec un score de 8,26 ; de l’île Maurice, 46e mondial avec un score de 8,07 ; du Botswana, 53e mondial avec un score de 7,9 ; des Seychelles, 57e avec un score de 7,84. Suivent la Namibie 66e mondial avec un score de 7,56 ; le Ghana, 70e mondial avec un score de 7,49 ; le Bénin 76e mondial avec un score de 7,32 et l’Afrique du Sud 77e mondial avec un score de 7,3.

Il importe de rappeler qu’en Afrique, le classement prend en compte 50 pays, sauf la Guinée équatoriale, l’Erythrée, Sao Tomé-et-Principe et le Soudan du Sud.

Le premier constat en comparant les classements des régions du continent africain, est que les pays d’Afrique subsaharienne dominent le classement africain en terme des libertés fondamentales.

Classement 2021 des pays africains