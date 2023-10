« Il sait pourquoi », Stéphanelle au coeur d’une polémique avec Clive Ketu Mbaku

- Publicité-

Une fois de plus, l’émission de télé-réalité « The Bachelor » a suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux. Comme cela s’est déjà produit avec Emma Lohoues et Joël Willam en 2022, une nouvelle rumeur circule selon laquelle Stéphanelle aurait eu une relation secrète avec Clive Ketu Mbaku.

Stéphanelle, l’une des candidates de l’édition 2022 de l’émission « The Bachelor », fait beaucoup parler d’elle. La semaine dernière, ses abonnés l’ont interpellée, souhaitant la revoir dans l’édition 2023 de « The Bachelor ».

Dans une déclaration énigmatique qui lui est attribuée, Stéphanelle a semé le doute quant à sa relation avec Clive Ketu. « Impossible de retourner là-bas, je connais le bachelor depuis 2017 et impossible pour moi de le séduire. Il sait pourquoi d’ailleurs, j’ai trouvé l’amour… », aurait-elle répondu sur Facebook. Cette réponse ambiguë a semé la confusion et laissé les internautes dans l’incertitude.

Comme d’habitude, Clive Ketu n’a pas réagi à la polémique, mais les fans de l’émission sont impatients d’en savoir plus sur d’éventuelles liaisons entre Stéphanelle et le bachelor.