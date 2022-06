« Il nous prend tous pour des imbéciles », Tebas répond sévèrement au président du PSG

Dans un message posté sur son compte Twitter, le président de LaLiga, Javier Tebas, a sévèrement répondu aux attaques de Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de Marca.

Dans une interview accordée à Marca hier, le président du PSG a descendu le patron de LaLiga Javier Tebas : «Qui est Tebas ? Je ne le connais pas. Nous ne nous mêlons pas des affaires d’autres clubs, d’autres championnats ou fédérations, ce n’est pas notre style. Mais je ne vais pas accepter qu’on nous donne des leçons. Je m’en fiche de ce qu’il dit, vraiment, ça fait des années qu’on parle de ça. On a un projet footballistique à construire et on va continuer. Ce qui sort dans les médias ne nous inquiète pas, nous ne perdons pas notre temps avec ça».

Des propos qui n’ont pas du tout été du goût du dirigeant espagnol qui a réagi via son compte Twitter ce mercredi. Et Javier Tebas n’a pas été tendre avec le président parisien. «Al-Khelaifi est d’un autre niveau. Il nous prend tous pour des imbéciles (même lui ne croit pas à ses mensonges) et débarque à Marca pour donner des leçons avec l’orgueil et l’arrogance d’un « nouveau riche ». Les normes n’existent pas pour le PSG. Nous continuerons à nous battre pour un football durable sans tricher».

Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en @marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de "nuevo rico". Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas. https://t.co/EKnlqLKju1 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 22, 2022

La guerre continue de faire rage entre les deux parties, et ça risque de durer encore un moment. Pour rappel, LaLIga a déposé une plainte auprès de l’UEFA contre le PSG et Manchester City pour non respect du fair play financier et des principes de concurrence.