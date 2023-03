Harry et Meghan ont fait baptiser secrètement leur fille Lilibet

Meghan Markle et le prince Harry ont récemment baptisé leur fille, la princesse Lilibet Diana, en Californie. La nouvelle a été annoncée sur Twitter par l’ami du duc et de la duchesse de Sussex, Omid Scobie, qui a confirmé que la cérémonie avait eu lieu le vendredi 3 mars et était présidée par l’archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor.

Lilibet Diana, la fille du prince Harry et de son épouse Meghan, a reçu le sacrement du baptême lors d’une cérémonie secrète organisée au domicile du duc et de la duchesse de Sussex à Montecito rapporte People. Selon les informations rapportées par un porte-parole du couple, le roi, la reine consort, le prince William et la princesse Kate n’ont pas assisté à la cérémonie malgré qu’ils ont été conviés.

La même source confirme que le couple a opté pour une cérémonie anglicane dans leur manoir de Montecito, en présence d’environ 20 à 30 amis proches, dont le parrain milliardaire de Lilibet, Tyler Perry.

Après le baptême par l’évêque anglican de Los Angeles, les invités et les membres de la famille, dont Doria Ragland, ont dansé sur une liste de lecture contenant des chansons de la réception de mariage de Harry et Meghan au château de Windsor. Une chorale de gospel aurait également interprété « Oh Happy Day » et « This Little Light of Mine ».

Dans leur déclaration, les Sussex ont qualifié leur fille d’un an de « Princesse Lilibet Diana », révélant qu’ils ont choisi d’invoquer leur droit d’utiliser « Princesse » pour Lilibet six mois après l’accession du roi Charles au trône en Septembre de l’année dernière. On dit que le couple ne veut pas refuser à leurs enfants la possibilité d’être prince et princesse comme droit d’aînesse, mais permettra à Archie et Lili de décider eux-mêmes de continuer à utiliser leurs titres royaux lorsqu’ils seront plus âgés.

La décision de baptiser leur fille en Californie plutôt qu’au Royaume-Uni a suscité la controverse, certains accusant le couple de snober la tradition britannique. Cependant, d’autres ont défendu le choix des Sussex, déclarant qu’ils ont le droit d’élever leurs enfants comme bon leur semble.