Haïti: le chef de gang Vitelhomme Innocent activement recherché par la police

La police haïtienne a promis, mercredi, un montant de dix millions de gourdes à tout individu qui aurait fourni des informations pouvant aider à procéder à l’arrestation du chef de gang Vitelhomme Innocent.

L’opération Tornade I de la Police Nationale Haïtienne (PNH) se poursuit à travers les dix départements géographiques afin de démanteler toutes les bandes armées. Le lundi 13 février 2023, plusieurs unités spécialisées ont mené une opération à Tabarre, dans le but de traquer et d’appréhender le chef de gang dénommé Vitelhomme Innocent, ainsi que ses acolytes.

Au cours de cette opération, des maisons ont été perquisitionnées et une arme à feu, de calibre 9mm, a également été retrouvée et confisquée par la Police. Ayant pour chefs d’accusation enlèvement suivis de séquestration, assassinat, viol, vol à mains armées, vol de véhicules, spoliation et destruction de biens, Vitelhomme Innocent est activement recherché par la PNH.

À noter qu’un montant de dix millions de gourdes est réservé à tout individu ayant fourni des informations pouvant aider à la PNH de procéder à l’arrestation du chef de gang Vitelhomme Innocent.