Guerre en Ukraine : Wagner poste une vidéo dans laquelle il exécute sauvagement l’un des siens

Dans une vidéo publiée dimanche 13 novembre sur Telegram, le groupe Wagner a mis en scène l’exécution d’un de leurs membres ayant voulu passer en Ukraine.

L’affaire a débuté avec la publication d’une vidéo, relayée par des comptes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, d’un homme accusé de s’être rendu aux forces ukrainiennes avant d’être repris par les Russes. On y voit cet homme, qui se présente comme Evguéni Noujine, être tué d’une manière particulièrement brutale, le crâne frappé avec une masse.

« Je suis Evgueni Anatolievitch Noujine, né en 1967. J’ai rejoint le front dans le but de passer du côté ukrainien et de me battre contre les Russes. Le 4 septembre, j’ai mis en œuvre mon plan. Le 11 novembre, dans une rue de Kiev, j’ai reçu un coup sur la tête et j’ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans cette cave où on m’a indiqué qu’on allait me juger. »

L’homme qui parle a le visage attaché à une brique par du film plastique. Il a à peine le temps de terminer sa phrase qu’un violent coup de masse s’abat sur sa tempe. Il est ensuite achevé au sol d’un second coup.

« Un magnifique travail » sur un « chien »

Dans un premier message publié dimanche, le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, un homme d’affaires proche du Kremlin, avait salué un « magnifique travail », qualifiant l’homme tué de « chien ». Mais dans un nouveau communiqué paru mardi, M. Prigojine nie toute implication de son groupe dans l’exécution et désigne les services secrets américains comme responsables, sans étayer ses accusations.

Selon le site Gulagu, qui cite des sources russes et ukrainiennes, il semble qu’il ait été cependant « échangé » contre des prisonniers ukrainiens, et ce à la demande express de Evguéni Prigogine, le patron du groupe Wagner. Un échange de prisonnier afin d’être d’être exécuté en Russie de la manière la plus brutale possible : « Cette punition est celle des traitres à l’organisation Wagner », pérorait ainsi la chaine Telegram « Grey zone » qui a posté la vidéo de l’exécution. Le groupe avait déjà publié de telles vidéos, montrant l’assassinat à coups de marteau ou de masse de chantier de prisonniers ou de « traitres » en Syrie, où le groupe Wagner opère depuis 2014.

« Il a été assassiné comme un animal »

Lundi, le fils d’Evgueni Noujine a confirmé auprès du Guardian que l’homme apparaissant sur la vidéo était bien son père. Dans une interview accordée au groupe russe de défense des droits de l’homme Gulagu.net, Ilya Noujine a également déclaré que sa famille avait appris la mort de son père par Telegram, ce qui l’avait laissée « horrifiée ».

« Toute notre famille était en larmes en regardant la vidéo… Il a été assassiné comme un animal », regrette le fils de l’ex-membre de Wagner.