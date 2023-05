Guerre en Ukraine: selon Washington, Wagner tente d’utiliser le Mali pour dissimuler ses achats d’armes

- Publicité-

Les États-Unis surveillent de près les efforts du groupe russe Wagner pour s’approvisionner en armes via le Mali afin de les utiliser contre l’Ukraine, a déclaré lundi le Département d’État, rapporte le correspondant de TURAN à Washington.

La force mercenaire privée, qui se bat aux côtés des troupes russes en Ukraine, est prête à utiliser de faux papiers pour faire transiter du matériel militaire par le Mali, a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, lors d’une conférence de presse lundi. « Nous avons été informés que Wagner cherche à faire transiter par le Mali des acquisitions matérielles destinées à aider la Russie dans sa guerre et qu’il est prêt à utiliser de faux papiers pour ces transactions », a déclaré M. Miller.

« En fait, il y a des indications que Wagner a tenté d’acheter des systèmes militaires à des fournisseurs étrangers et de faire transiter ces armes par le Mali en tant que tierce partie », a-t-il ajouté. « Nous n’avons pas encore vu d’indications que ces acquisitions ont été finalisées ou exécutées, mais nous suivons la situation de près ».

M. Miller a ajouté que les États-Unis avaient imposé des sanctions à des personnes et à des entités « sur plusieurs continents » qui se sont avérées « soutenir les opérations militaires de Wagner », et que Washington en dirait bientôt plus sur la tentative d’acheminement d’équipements via le Mali.

Wagner, une organisation criminelle internationale

Les Etats-Unis ont désigné le groupe paramilitaire russe Wagner comme organisation criminelle internationale, a annoncé la Maison Blanche, vendredi 20 janvier, dénonçant les activités de ses mercenaires en Ukraine. « Wagner est une organisation criminelle qui commet de vastes atrocités et abus de droits humains », a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

« Nous continuons de considérer que le groupe Wagner dispose actuellement de quelque 50 000 personnes déployées en Ukraine, dont 10 000 mercenaires et 40 000 prisonniers », à tel point que cela suscite les « réserves » du ministère russe de la Défense sur les « méthodes de recrutement » du groupe, a-t-il souligné. Le groupe paramilitaire est dirigé par Evguéni Prigojine et est très actif dans la bataille acharnée pour la prise de Bakhmout dans l’est de l’Ukraine.