Guerre en Ukraine: l’UE en passe d’entériner une nouvelle bactérie de sanctions contre la Russie

L’Union Européenne, soutien phare de l’Ukraine, discute de nouvelles sanctions contre la Russie. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, l’interdiction d’exportation de technologies et de produits industriels en Russie pourrait être parmi les nouvelles mesures restrictives.

Ursula Von der Leyen a détaillé le 10e train de sanction contre la Russie qui va être proposé par la Commission le 24 février, qui marquera les un an de la guerre. Parmi ces nouvelles mesures, on peut citer l’interdiction d’exportation de technologies et de produits industriels en Russie (comme l’électronique, les véhicules spécialisés, les pièces de machines, les pièces de rechange pour camions et les moteurs à réaction, etc) d’une valeur de 11 milliards d’euros.

Ensuite, des contrôles seront soumis à validation sur « 47 nouveaux composants électroniques qui peuvent être utilisés dans les systèmes d’armement russes ». Puis, et c’est une première, des « entités de pays tiers » seront ajoutées aux sanctions, comme les gardiens de la révolution d’Iran, fournisseurs de drones.

Enfin, des propagandistes du Kremlin et « d’autres commandants militaires et politiques » seront identifiés et recensés par l’UE, selon le communiqué de la Commission européenne.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, l’Union Européenne qui soutien Kiev a déjà pris de nombreuses sanctions contre la Russie. Le bloc européen, a, entre autre, interdit le transport maritime du pétrole brut russe (à partir du 5 décembre 2022) et de produits pétroliers (à partir du 5 février 2023) vers des pays tiers. Elle a également interdit la fourniture connexe d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière.