Guerre en Ukraine: le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Kiev

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est arrivé à Kiev ce jeudi 23 février, pour exprimer son soutien à l’Ukraine, un jour avant le premier anniversaire du début de l’invasion russe, selon une publication sur son compte Twitter.

Dans un message publié en espagnol et en ukrainien sur Twitter, Pedro Sanchez a annoncé qu’il se rend à Kiev, « un an après le début de la guerre » déclenchée par la Russie. « Nous soutiendrons l’Ukraine et son peuple jusqu’à ce que la paix revienne en Europe », a assuré le chef de gouvernement espagnol dans ce message, accompagné d’images le montrant descendre d’un train à Kiev, un jour avant le premier anniversaire de la guerre.

Selon le gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a été reçu à Kiev par le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, par l’ambassadeur d’Ukraine en Espagne et par l’ambassadeur d’Espagne en Ukraine. Il doit être reçu dans la journée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette visite surprise de Pedro Sanchez à Kiev, la deuxième depuis le début de la guerre, intervient après celle du président américain Joe Biden lundi et celle de la Première ministre italienne Giorgia Meloni mardi. À la veille de la visite de Pedro Sanchez, le gouvernement espagnol a annoncé mercredi qu’il allait donner à l’Ukraine six chars Leopard 2A4 et pourrait en livrer plus «si nécessaire».