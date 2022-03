Guerre en Ukraine: la France veut mettre la pression sur Moscou sans entrer en guerre contre la Russie

Dimanche 6 mars, la France a déployé 500 soldats en Roumanie. Les troupes françaises sont au sud du pays, à une centaine de kilomètres de l’Ukraine où la guerre fait rage. La mission est claire: rassurer la population, renforcer la présence de l’Otan et dissuader les Russes d’aller plus loin.

Le président francais Emmanuel Macron s’est exprimé sur la position de la France dans la guerre en Ukraine. « On veut que cette guerre s’arrête, on veut mettre suffisamment de pression sur le président russe […] mais sans rentrer dans le conflit et faire la guerre avec la Russie, parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale », a-t-il indiqué.

