Guerre en Ukraine: Evguéni Prigojine, le chef de Wagner, annonce la prise totale de Bakhmout

La ville de Bakhmout dans le Donetsk en Ukraine, était encerclée depuis des semaines par les troupes russes. Ce 20 mai 2023, le groupe paramilitaire Wagner a annoncé sa capture complète. Le contrôle de la ville devrait être transféré à la Russie le 25 mai.

Capturée après des semaines de siège. Pour le chef de Wagner, le Kremlin n’a pas contribué à cette « victoire » que ses troupes ont arrachée seules. Le patron du groupe paramilitaire russe Evguéni Prigojine, a revendiqué ce samedi 20 mai la capture totale par ses hommes de la ville de Bakhmout, épicentre de combats qui durent depuis l’été dernier dans l’Est de l’Ukraine.

« Le 20 mai 2023, aujourd’hui, à midi, Bakhmout a été prise dans sa totalité », a annoncé Prigojine dans une vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram, où il se tient aux côtés d’hommes armés devant des bâtiments en ruines. « L’opération pour la prise de Bakhmout a duré 224 jours (…) Il n’y avait que Wagner ici », a ajouté celui qui est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe.

En réaction, Kiev a expliqué contrôler certaines zones à Bakhmout, tout en jugeant que la situation sur le terrain était très difficile pour les défenseurs ukrainiens.

Wagner annonce rentrer dans ses bases

« La situation est critique. Dans le même temps (…) nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et infrastructures de la zone ainsi que dans le secteur privé », a commenté sur Telegram la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar. « Je suis absolument sûr que l’Ukraine va reconquérir Bakhmout pendant notre contre-offensive », a quant à lui affirmé Oleksiy Goncharenko, député d’Odessa, qui s’est exprimé sur BFMTV après l’annonce de la milice russe Wagner.

Après l’annonce de la prise Bakhmout, Evguéni Prigojine a de son côté fait savoir que ses hommes transféreraient dans quelques jours à l’armée russe le contrôle de ville ukrainienne. « D’ici au 25 mai, nous allons fouiller complètement la ville, créer des positions défensives et la transférerons aux militaires pour qu’ils s’en occupent. De notre côté, nous retournerons dans les bases », a déclaré Prigojine dans une vidéo diffusée par son service de presse.

La bataille pour Bakhmout, ville dévastée et dont l’importance stratégique est contestée, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début du conflit. Les deux camps y ont subi de lourdes pertes alors que l’essentiel des combats s’y concentre depuis des mois.