Grand Prix de Taiyuan 2023 : absent, Cissé Cheick interpelle la Fédération ivoirienne de Taewondo

Cissé Cheick Sallah, un athlète de Taekwondo in ivoirien, a demandé des comptes à la FITKD après avoir remarqué que son nom n’était pas sur la liste des athlètes inscrits pour la World Taekwondo Grand Prix de Taiyuan 2023, qui aura lieu en octobre prochain.

» Je souhaite, par la présente, vous faire part de ma préoccupation après avoir constaté que mon nom ne figure pas sur la liste définitive des athlètes inscrits à la World Taekwondo Grand Prix de Taiyuan 2023. Une compétition prévue pourtant se tenir dans un mois », a regretté le numéro un mondial de Taewondo des plus de 87 kg.

Ensuite, Cissé Cheick, exprimant son mécontentement envers cette situation, a interrogé la fédération sur les raisons de son absence sur la liste d’inscription. » En tant que numéro un mondial, à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, il est essentiel pour moi de participer à toutes les compétitions importantes afin de maintenir mon rang et de me qualifier directement en figurant dans le top cinq (5) du classement mondial. »

- Publicité-

Comme lui, Ruth Gbagbi, a également exprimé son mécontentement quant à l’absence des athlètes ivoiriens au Grand Prix de Taiyuan dans une lettre au Comité national olympique (CNO). Pour rappel, les Jeux olympiques de Paris 2024 auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024.

Articles similaires