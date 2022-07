Gims offre 5 000 € à un fan et se fait tourner en dérision par Booba (vidéos)

Récemment, Maître Gims a lancé un concours, au cours duquel le patron de Sexion d’Assaut a offert 5 000 euros à un fan, après que ce dernier a cité le nom du frère de Dadju, comme son chanteur préféré. Sans surprise, Booba est monté au créneau, pour tourner le chanteur et rappeur en dérision.

En termes de confrontations verbales, les sujets circulent à foison. En tout cas, pour le plus célèbre des rappeurs français, point n’est besoin d’aller chercher midi à 14 heures, pour régler des comptes à ses adversaires. C’est connu de tous, à cet effet, que les attaques verbales sont le terrain de chasse favori de Booba, qui vient, d’ailleurs, d’en donner la preuve.

« C’est qui, ton chanteur préféré ? »

Il y a quelques jours, en effet, Maître Gims a lancé un défi. Au cours de ce concours, dont la vidéo fait la ronde des réseaux sociaux, le célèbre chanteur et rappeur français a débarqué dans la rue, en demandant aux passants, qui était leur chanteur préféré. « Je me dis qu’il faut que j’en distribue plus. Je vais être à Saint-Tropez, après-demain, si tout se passe bien. Je ferai un Snap à l’endroit, où je serai, précisément. La première personne que je croise, je lui poserai une seule question. Si elle répond, correctement, je lui donne 5 000 euros. », avait lancé l’artiste français, d’origine rd-congolaise.

Ayant donné la bonne réponse, un passant s’en est, effectivement, tiré avec la coquette somme de 5 000 euros.

Gims offre 5000€ à un inconnu dans la rue, après lui avoir demandé "qui est votre chanteur préféré ?" 💶



pic.twitter.com/hL8S4FLB5Z — Kultur (@Kulturlesite_) July 16, 2022

Comme s’il l’attendait au tournant, le patron du 92i a tourné en dérision la démarche de Maître Gims, en paraphrasant son homologue, via une vidéo. Dans une séquence de 9 secondes, où le rappeur est vu dans le maillot du joueur de Servette FC, Chris Bedia, Booba s’est amusé à parodier le mari de Dem Dem.

Devant un aéroport, le Duc de Boulogne s’est filmé, tout en imitant son adversaire. « Moi, je suis tout seul euuuh, tu veux 5 000 euros ? Une question : c’est qui, ton chanteur préféré ? », a-t-il balancé sur son rival, dans un éclat de rire.

Lundi 18 juillet 2022 : Nous sommes partagés par @433, @FIFAcom et @booba porte le maillot du Servette FC.



C'est ça ce qu'on appelle le multivers ? pic.twitter.com/6PVik3C7TJ — Servette FC (@ServetteFC) July 18, 2022

Pour rappel, Booba et Maître Gims, ont collaboré sur le morceau « Longueur D’Avance », en 2013, avant que la rivalité ne survienne entre les deux artistes.