Gianni Infantino: « Les critiques sur le Mondial sont hypocrites »

En conférence de presse ce samedi, à la veille du début de la Coupe du monde 2022, le président de la Fifa Gianni Infantino s’est lâché contre les détracteurs de la compétition sur le sol qatari.

Après plusieurs mois d’attente, de préparations et surtout de polémiques, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 sera donné au Qatar ce dimanche. A quelques heures du début de la compétition, les critiques pleuvent toujours contre l’organisation de la compétition dans le pays de la péninsule arabique. En conférence de presse ce samedi, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a durement taclé les détracteurs du tournoi sur le sol qatari.

Le dirigeant Suisse a d’abord, en introduction à son discours, déclaré: « Aujourd’hui, je me sens qatari, aujourd’hui je me sens arabe, aujourd’hui je me sens africain, aujourd’hui je me sens gay, aujourd’hui je me sens handicapé, aujourd’hui je me sens travailleur migrant« , comme pour répondre aux virulentes critiques sur les droits humains et les discriminations notamment LGBTQ+ jugés violés au Qatar.

Infantino s’est ensuite montré plus dur dans ses propos contre les détracteurs du Mondial qatari. « Ce qu’il se passe en ce moment est profondément injuste », a-t-il affirmé, à l’adresse des journalistes. « Les critiques sur le Mondial sont hypocrites. Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont juste de l’hypocrisie« , a-t-il clamé dans des propos, rapportés par RMC Sport, qui vont faire grand bruit.

Le président de la Fifa a également profité de l’occasion pour évoquer l’interdiction de la vente d’alcool dans les stades et aux alentours. « C’est une décision commune avec la FIFA et le gouvernement qatari. Il y aura plusieurs milliers de personnes dans les fans zones et possiblement des milliers de personnes alcoolisées. Et si vous ne pouvez pas boire de bière pendant trois heures, je pense que vous pourrez survivre. Il y a beaucoup de pays qui interdisent l’alcool dans les stades, comme la France, mais vu que c’est un pays musulman, ça pose problème« , a-t-il expliqué.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le président de la Fifa ne s’est pas retenu pour lâcher ses vérités. Ces déclarations vont probablement créer une nouvelle vague de polémiques. Pour rappel, le mondial 2022 va débuter ce dimanche avec en match d’ouverture une opposition entre le Qatar et l’Equateur (17h, GMT+1).