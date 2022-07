Ghana: des joueurs en colère pour salaires impayés

Les joueurs de Hearts of Oak en championnat ghanéen menacent de boycotter la pré-saison pour protester contre les salaires impayés.

C’est une situation qui n’honore pas le football ghanéen. Qualifié pour la coupe de la confédération de la CAF après son sacre en MTN FA Cup, Hearts of Oak pourrait voir sa saison 2022-2023 être perturbée. En cause, la grogne de ses joueurs qui menacent de boycotter la pré-saison pour salaires impayés. En effet, selon les informations de Kessben FM, les pensionnaires du club de première division ghanéenne seraient sans salaire depuis deux mois et n’auraient pas encore perçu leur prime de victoire en FAC Cup.

Ces derniers n’entendent pas reprendre les entraînements tant que leur situation ne sera pas régularisée. Selon la programmation de l’association ghanéenne de football (GFA), la pré-saison démarre le 21 juillet prochain pour tous les clubs engagés dans les différents championnats. C’est dire donc que les dirigeants des Phobians doivent gérer cette situation irrégulière avant la reprise des entraînements.

Il faut préciser que cette situation de salaire impayé et contrat pas ou mal ficelé est une agrarienne qui ronge les championnats africains. En début d’année, l’union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB) avait alerté sur cette situation qui pourrit le championnat national avec des salaires impayés depuis plusieurs mois, des retenues non justifiées sur les primes de match, des joueurs ne disposant pas de contrat de travail en bonne et due forme qui pourtant jouent le championnat professionnel de football.