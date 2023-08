Gestion budgétaire au Togo: plus de 450 milliards FCFA dépensés au premier trimestre 2023

Le Togo, en ce début d’année, affiche une gestion budgétaire résolument active. Selon les données fraîchement publiées par la Direction générale du budget et des finances (DGBF), les dépenses du budget général ont atteint 451,53 milliards FCFA à la clôture de mars 2023.

Les dépenses du budget général ont atteint 451,53 milliards FCFA au premier semestre de l’année 2023. Une analyse minutieuse révèle que cela équivaut à 23,11% de la projection annuelle, estimée à 1 953,48 milliards FCFA. Dans le même sillage, la machine recette montre également une vitalité certaine, avec un taux de réalisation des recettes budgétaires qui se hisse à 18,53%, soit un montant de 362,05 milliards FCFA sur les 1 953,48 milliards FCFA anticipés pour l’année.

Le constat marquant de cette première échappée budgétaire est la croissance notable des dépenses, qui a grimpé de près de 17% par rapport à la même période l’an passé. Une comparaison met en lumière que l’enveloppe budgétaire entre janvier et mars 2023 a affiché une vigueur inédite, totalisant 451,53 milliards FCFA, contre les 383,49 milliards FCFA enregistrés lors de la période équivalente de 2022. Ce dynamisme traduit indubitablement un engagement affirmé dans la réalisation des objectifs fixés.

- Publicité-

Ces chiffres prouvent que le Togo, par sa gestion budgétaire prudente et stratégique, évolue avec assurance sur la voie de l’autonomie financière. L’augmentation substantielle des dépenses témoigne d’initiatives ciblées et audacieuses visant à stimuler le développement, tandis que la performance des recettes souligne la robustesse de l’économie nationale. Cette première étape de l’année 2023 dépeint ainsi une trajectoire prometteuse pour l’économie togolaise, confirmant sa détermination à prospérer et à répondre aux défis futurs avec résilience et ingéniosité.