Gabon: la liste de Patrice Neveu pour les journées FIFA

Le sélectionneur national du Gabon, Patrice Neveu, a publié sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales de la trêve internationale de novembre. Un groupe de 23 Panthères avec Denis Bouanga et Aaron Boupendza.

A l’instar d’autres sélections africaines, le Gabon va livrer en ce mois de novembre deux rencontres amicales. Les Panthères affronteront la Sierra Leone et le Niger, les 17 et 20 novembre à Antalya en Turquie. Des matchs qui servent avant tout de préparation à la sélection gabonaise, en lice pour la phase finale de la CAN 2023.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur national, Patrice Neveu, a fait appel à 23 joueurs. Les cadres de l’équipe comme Denis Bouanga et Aaron Doupendza sont bien présents. Pour rappel, la sélection gabonaise a battu la République démocratique du Congo (1-0) et a fait match nul contre la Mauritanie (0-0) lors des deux premières journées des éliminatoires du tournoi qui se tiendra en juin prochain en Côte d’Ivoire.

Les 23 joueurs convoqués :