Gabon : 156 milliards de FCFA mobilisés au premier trimestre pour le développement territorial

Le ministère gabonais de l’Économie et des Finances a mobilisé 156 milliards de francs CFA au premier trimestre 2026 dans le cadre du programme d’Accélération de la territorialisation du développement, destiné à désenclaver les chefs-lieux provinciaux et à soutenir la croissance hors-pétrole.

L’enveloppe est répartie entre deux dispositifs distincts. Le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) reçoit 66 milliards de FCFA et cible le financement d’infrastructures de proximité, accès à l’eau potable, électrification rurale par kits solaires et réhabilitation de structures de santé. Le programme prévoit également un appui aux activités génératrices de revenus et à la modernisation des marchés.

Le Projet de développement urbain du Gabon (PUDG), doté de 90 milliards de FCFA, concentre ses interventions sur sept villes secondaires, dont Franceville, Lambaréné et Oyem, autour de la mobilité urbaine et de la mise à niveau des équipements collectifs. Sur cette dotation, 32 milliards de FCFA ont déjà été alloués au plan de travail annuel 2026.

L’objectif affiché par les autorités est de transformer ces agglomérations en relais économiques régionaux susceptibles d’attirer l’investissement privé et de réduire la concentration des activités dans la capitale.

Une économie en sortie de pétrole

Le Gabon, dont l’économie a longtemps reposé sur la rente pétrolière, cherche depuis plusieurs années à diversifier ses sources de croissance. Le pays produit environ 200 000 barils par jour, en recul par rapport au pic de production atteint dans les années 1990. La part de l’or noir dans le PIB se situe désormais autour de 25 %, contre plus de 40 % au début des années 2000.

L’investissement public hors-pétrole figure parmi les axes prioritaires de la transition engagée depuis le coup d’État du 30 août 2023, qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba. La présidence assurée par Brice Clotaire Oligui Nguema, élu en avril 2025 avec 94,85 % des voix, a fait de la lutte contre la vie chère et du désenclavement des provinces deux marqueurs de sa communication économique.

Le programme de territorialisation se déploie en parallèle de la stratégie de mobilisation de ressources extérieures du pays. Aux Réunions de printemps des institutions de Bretton Woods, fin avril, Libreville a obtenu de la Banque mondiale un nouveau prêt de 150 millions de dollars portant son engagement à 600 millions, ainsi que la validation par le FMI de la levée d’un milliard de dollars adossée aux revenus pétroliers conclue avec le négociant suisse Trafigura.

Un audit de la dette en parallèle

Les autorités gabonaises ont engagé, avec l’appui du FMI, un audit exhaustif de la dette publique pour clarifier le stock réel d’engagements de l’État, dans un contexte de période 2016-2023 marquée par des irrégularités dans la comptabilisation de certains passifs. L’opération doit s’étaler sur deux à trois mois, sous la coordination du ministère de l’Économie et des Finances.

Le Gabon compte environ 2,4 millions d’habitants pour un territoire de 267 667 km², dont près de 88 % est couvert par la forêt équatoriale. La concentration urbaine sur Libreville et Port-Gentil fait des autres chefs-lieux de province des marchés intérieurs longtemps négligés par les programmes d’investissement public.