Côte d’Ivoire : 2 169 milliards FCFA déjà levés en 2026 sur le marché régional

Le Trésor public de Côte d’Ivoire a mobilisé 66 milliards de francs CFA lors d’une adjudication conduite le 21 avril 2026, portant à 2 169 milliards de francs CFA le total des fonds levés depuis janvier ; l’opération, très sollicitée, illustre l’appétit des investisseurs pour les titres souverains ivoiriens sur le marché régional.

L’émission comprenait des bons assimilables du Trésor (BAT) d’une durée de 364 jours et des obligations assimilables du Trésor (OAT) à maturité 3 et 5 ans. Les soumissions ont culminé à 227,895 milliards de francs CFA pour un montant initialement proposé de 60 milliards, soit un taux de couverture théorique de 379,83 % par rapport à l’offre mise en adjudication. Malgré ce niveau de demandes, le Trésor n’a finalement retenu que 66 milliards et rejeté 161,895 milliards, aboutissant à un taux d’absorption effectif de 28,96 %.

Les conditions financières décidées par l’État fixent un rendement moyen pondéré de 4,22 % pour les BAT. Les OAT à trois ans affichent un rendement de 5,60 %, tandis que celles à cinq ans ressortent à 7,13 %.

Modalités de remboursement et situation des émissions 2026

Le calendrier de remboursement inscrit dans les documents officiels précise que les BAT devront être remboursés au premier jour ouvré suivant l’échéance fixée au 22 avril 2027, les intérêts étant payés d’avance et précomptés sur la valeur nominale des titres. Les OAT de trois ans seront remboursées au premier jour ouvré suivant le 22 avril 2029, et celles de cinq ans au 22 avril 2031. Le paiement des coupons interviendra annuellement, au taux de 5,20 % pour les OAT à trois ans et à 5,45 % pour les OAT à cinq ans, avec un premier versement à la fin de la première année.

Sur la période allant de janvier au 20 avril 2026, la Côte d’Ivoire a ainsi levé 2 169 milliards de francs CFA au total. Ces levées représentent 43,87 % des demandes cumulées des huit États membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA), pour des émissions globales chiffrées à 4 945 milliards de francs CFA au sein de la zone.

Par ailleurs, les données de l’exécution budgétaire indiquent que, sur la même période, l’État ivoirien a procédé au remboursement de 1 085 milliards de francs CFA de capitaux et au paiement de 80 milliards de francs CFA au titre des intérêts.