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Gouvernance budgétaire citoyenne: le Bénin fait une percée en 10 ans selon les résultats de l’Open Budget Survey

Le Bénin confirme sa montée en puissance en matière de gouvernance des finances publiques. Selon les résultats de l’Open Budget Survey (OBS), relayés par plusieurs médias dont Peace FM, le pays se classe premier en Afrique et deuxième au niveau mondial en matière de gouvernance budgétaire citoyenne.

Edouard Djogbénou
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Economie
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Gouvernance budgétaire citoyenne: le Bénin fait une percée en 10 ans selon les résultats de l’Open Budget Survey
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Ce classement international consacre les réformes engagées depuis plusieurs années pour renforcer la transparence budgétaire et accroître l’implication des citoyens dans le processus d’élaboration, d’exécution et de suivi du budget de l’État.

Les performances enregistrées traduisent une progression régulière et mesurable. Le score du Bénin est passé de 39/100 en 2017 à 49/100 en 2019, puis 65/100 en 2021, avant d’atteindre environ 79/100 en 2023. Une évolution qui reflète le renforcement progressif des mécanismes de transparence, de contrôle et de reddition de comptes.

Cette reconnaissance repose sur plusieurs avancées structurelles, notamment la publication régulière et accessible des documents budgétaires, l’amélioration de l’accès du public à l’information financière, le développement des dispositifs de participation citoyenne et l’alignement des pratiques nationales sur les standards internationaux en matière de budget ouvert.

Grâce à ces réformes, le Bénin s’impose aujourd’hui comme une référence continentale, en particulier en Afrique de l’Ouest et en Afrique francophone, tout en se hissant au deuxième rang mondial dans ce domaine.
Ce classement vient ainsi conforter les efforts entrepris pour moderniser la gestion des finances publiques et promouvoir une gouvernance axée sur la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne.

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