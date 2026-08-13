Maroc : KBR retenu pour les études préliminaires du projet d’ammoniac d’ORNX

KBR a été retenu par ORNX Green Hydrogen pour réaliser les études préliminaires d’ingénierie du projet d’ammoniac porté dans la région de Laâyoune, au Maroc. L’installation est conçue pour produire environ 560 000 tonnes d’ammoniac par an grâce à une capacité d’électrolyse de 900 MW.

Le groupe américain KBR a annoncé, le 12 août, sa sélection par ORNX Green Hydrogen dans le cadre de ce projet. Sa mission consistera à conduire les études de pré-FEED, une phase destinée à préciser les choix techniques, les coûts et les conditions de réalisation de l’installation.

KBR fournira également sa technologie de production d’ammoniac. Les informations disponibles ne précisent pas le montant du contrat ni les modalités exactes de son financement.

Une étape avant les études détaillées et la décision d’investissement

Le pré-FEED intervient en amont du FEED, c’est-à-dire les études d’ingénierie détaillées qui précèdent généralement la décision finale d’investissement. Cette phase doit notamment permettre de mieux définir l’architecture du projet et de préparer son éventuel passage à l’étape suivante.

À terme, ORNX Green Hydrogen prévoit une unité capable de produire environ 560 000 tonnes d’ammoniac par an, associée à 900 MW d’électrolyseurs. Le calendrier de lancement des travaux et la date de mise en service n’ont pas encore été communiqués.

La sélection de KBR ne constitue donc pas encore une décision finale de construire l’installation. Le projet devra franchir les étapes techniques, financières et réglementaires prévues avant un éventuel investissement définitif.