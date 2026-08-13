Côte d’Ivoire : BGFIBank obtient la certification qualité IFACI pour sa Direction de l’Audit Interne

BGFIBank Côte d’Ivoire a obtenu la Certification Qualité IFACI pour sa Direction de l’Audit Interne. Cette distinction intervient à l’issue d’une évaluation menée selon les exigences du Référentiel Professionnel de l’Audit Interne (RPAI) 2025.

La certification a été remise lors d’une cérémonie organisée au siège de BGFI Holding Corporation. Elle concerne la Direction de l’Audit Interne de la filiale ivoirienne du groupe bancaire.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Henri-Claude Oyima, président-directeur général du Groupe BGFIBank, d’Ibrahim Keita, président du conseil d’administration de BGFIBank Côte d’Ivoire, et de Kafèhè Silué, directeur général de la filiale. Michel Tudrej, représentant d’IFACI Certification, a également participé à l’événement.

Une évaluation fondée sur le référentiel professionnel de l’audit interne

La Certification Qualité IFACI est délivrée après une évaluation des pratiques d’une fonction d’audit interne au regard du référentiel professionnel applicable. Dans le cas de BGFIBank Côte d’Ivoire, l’examen a été réalisé sur la base du RPAI 2025.

Cette démarche vise à apprécier le niveau de conformité et de qualité des dispositifs d’audit interne de l’établissement. Elle s’inscrit dans les mécanismes de gouvernance et de contrôle destinés à renforcer le suivi des risques et la fiabilité des processus internes.

Pour la filiale ivoirienne, l’obtention de cette certification constitue une reconnaissance formelle du dispositif mis en place par sa Direction de l’Audit Interne. Les informations disponibles ne précisent pas la durée de validité de la certification ni les éventuelles recommandations formulées à l’issue de l’évaluation.