Eswatini : InnoVent lance la construction d’une centrale solaire de 10 MW

L’Eswatini a lancé le 6 août la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 10 MW à Nsoko, dans le cadre de son programme visant à accroître la production nationale d’électricité. Développé par le producteur indépendant InnoVent, le projet représente un investissement d’environ 200 millions d’emalangeni, soit près de 12,3 millions de dollars.

La future centrale devrait produire environ 26 GWh d’électricité par an. Selon l’Autorité de régulation de l’énergie de l’Eswatini (ESERA), cette production pourrait couvrir l’équivalent de la consommation de plus de 20 000 personnes.

Le chantier doit mobiliser plus de 80 emplois, d’après les informations communiquées par les autorités. Les modalités détaillées concernant la durée des travaux et la date de mise en service n’ont pas été précisées.

Le projet de Nsoko est porté par InnoVent dans le cadre de l’ouverture progressive du secteur électrique aux producteurs indépendants. L’Eswatini reste fortement dépendant des importations pour satisfaire ses besoins en électricité, ce qui pousse le royaume à développer de nouvelles capacités de production renouvelable.

Avec une puissance installée de 10 MW, la centrale contribuera à diversifier le mix énergétique national et à réduire, à terme, la pression exercée par les achats d’électricité à l’extérieur du pays.