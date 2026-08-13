Maroc : Guizhou Tire investira près de 300 millions de dollars dans une usine de pneus

Le fabricant chinois Guizhou Tire prévoit d’investir 298,7 millions de dollars au Maroc pour construire une usine de pneumatiques destinés aux véhicules particuliers. Le projet, annoncé le 11 août après l’obtention des autorisations nécessaires en Chine, doit être implanté à Tanger Tech City.

Cette nouvelle unité renforcerait la présence industrielle chinoise dans l’écosystème automobile marocain, déjà soutenu par les infrastructures portuaires et logistiques du nord du pays, ainsi que par sa proximité avec les marchés européens.

Selon les informations communiquées par Guizhou Tire, l’investissement porte sur la construction d’une usine spécialisée dans la production de pneus pour voitures particulières. Le groupe n’a pas précisé, dans les informations disponibles, la capacité annuelle de production, le calendrier de mise en service ni le nombre d’emplois que le projet pourrait générer.

Une implantation tournée vers l’exportation

L’usine doit être installée à Tanger Tech City, une plateforme industrielle développée pour accueillir des entreprises opérant dans les secteurs tournés vers l’exportation. Sa localisation permettrait au fabricant chinois de se rapprocher des marchés européens et de bénéficier de l’intégration industrielle du Maroc avec plusieurs économies africaines.

Le choix du Royaume s’inscrit dans une stratégie d’attraction d’investissements étrangers dans l’automobile. Le pays accueille déjà des activités de production de véhicules, de composants et d’équipements destinés à l’industrie automobile, notamment dans les régions de Tanger et de Kénitra.

Le projet de Guizhou Tire intervient également dans un contexte de progression des investissements chinois au Maroc, où les groupes asiatiques s’intéressent à l’automobile, aux batteries, aux énergies renouvelables et à d’autres segments liés à la transition énergétique.

L’annonce ne constitue toutefois pas encore une mise en production. Les prochaines étapes devront notamment préciser le calendrier de construction, les modalités de financement et les éventuelles autorisations locales nécessaires à la réalisation de l’usine.