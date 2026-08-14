Cacao : la Côte d’Ivoire ajuste son modèle face aux nouvelles exigences du marché

La Côte d’Ivoire prépare l’ouverture de la campagne principale 2026/2027 dans un contexte marqué par la volatilité des cours et le renforcement des exigences internationales. Le pays déploie notamment un nouveau système national de traçabilité afin de mieux suivre l’origine des fèves produites sur son territoire.

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire dépend fortement de cette filière, qui représente plus de 40 % de ses recettes d’exportation. L’évolution des prix mondiaux et les nouvelles règles imposées par les marchés importateurs poussent toutefois Abidjan à revoir progressivement l’organisation et les outils de commercialisation du secteur.

À quelques semaines du lancement de la campagne principale 2026/2027, le nouveau dispositif national de traçabilité est en cours de déploiement dans plusieurs zones de production. Des opérations sont notamment menées à Divo et Facobly, deux localités situées dans d’importants bassins cacaoyers.

Ce système doit permettre de mieux documenter le parcours du cacao, depuis la parcelle jusqu’à la première mise en marché. Les informations disponibles ne précisent pas encore l’ensemble des modalités techniques ni le calendrier complet de généralisation du dispositif.

Une filière confrontée à la volatilité des cours

La dépendance de l’économie ivoirienne au cacao expose le pays aux fluctuations du marché mondial. Les variations des cours influencent directement les revenus des producteurs, les recettes d’exportation et les équilibres financiers de la filière.

Face à cette instabilité, les autorités cherchent à renforcer la compétitivité du modèle ivoirien en améliorant la connaissance de la production et la transparence des circuits commerciaux. La traçabilité constitue également un outil destiné à répondre aux demandes croissantes des acheteurs et des régulateurs internationaux.

Les nouvelles exigences du marché mondial portent notamment sur la capacité à identifier l’origine des fèves et à documenter les conditions dans lesquelles elles ont été produites. Leur mise en œuvre représente un enjeu important pour préserver l’accès du cacao ivoirien aux principaux débouchés internationaux.

Le déploiement du système intervient ainsi comme une adaptation progressive de la filière à ces contraintes commerciales et réglementaires. Les résultats dépendront notamment de la couverture effective des zones de production et de l’intégration des producteurs et des opérateurs dans le nouveau dispositif.