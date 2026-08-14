Rwanda : les recettes d’exportation agricoles atteignent 1,1 milliard de dollars en 2025/2026

Les exportations agricoles du Rwanda ont généré 1,1 milliard de dollars au cours de l’exercice fiscal 2025/2026, selon le Conseil national de développement des exportations agricoles (NAEB). Ce résultat représente une hausse d’environ 24 % par rapport aux 893,16 millions de dollars enregistrés lors de la période précédente.

L’annonce a été faite le 12 août par le NAEB, sans préciser dans les informations disponibles la répartition des recettes entre les différentes filières agricoles. L’augmentation correspond à un gain d’environ 206,8 millions de dollars sur un an.

L’agriculture occupe une place centrale dans l’économie rwandaise. Le secteur contribue à près de 20 % du produit intérieur brut et emploie environ 35 % de la population active, selon les données communiquées par les autorités.

Avec ce niveau de recettes, les exportations agricoles se rapprochent des objectifs fixés par le Rwanda pour renforcer les revenus tirés du commerce extérieur et accroître la contribution du secteur agricole à l’économie. Les informations disponibles ne précisent toutefois pas encore les nouvelles cibles ni le calendrier retenu par les autorités.