Douanes béninoises: le nouveau Directeur général décline ses priorités

Nommé à la tête de l’administration douanière, Raouf Malèhossou a livré sa première réaction officielle sur la confiance placée en lui par le chef de l’État.

Dans une publication sur sa page Facebook, Raouf Malèhossou s’est prononcé sur sa nomination en conseil des ministres au poste de directeur général de la douane.

Pour le nouveau Directeur général, « une direction douanière performante est à la fois un instrument de souveraineté, de sécurité, de mobilisation accrue des ressources publiques et de développement économique ».

Acceptant cette responsabilité avec humilité et un sens élevé du devoir, il a exprimé sa gratitude au Président de la République pour la confiance placée en sa personne, tout en mesurant pleinement la portée de la mission qui lui est confiée.

Il a rappelé que cette nomination intervient dans un contexte exigeant, marqué à la fois par des défis majeurs et par des opportunités liées à la position stratégique du Bénin au cœur des échanges régionaux et internationaux.

Raouf Malèhossou fixe ses priorités

Le nouveau patron des Douanes a insisté sur le rôle déterminant de l’institution dans la sécurisation des frontières, la facilitation du commerce, la mobilisation des recettes publiques et l’accompagnement de la dynamique de développement économique engagée par le Gouvernement.

Il s’est enfin engagé à poursuivre les efforts de modernisation de l’administration douanière, à renforcer la culture de l’intégrité et de la performance, et à servir avec rigueur l’État ainsi que les usagers, dans l’intérêt supérieur de la Nation. Il a, à cet effet, remercié l’ensemble des acteurs pour les nombreuses marques de soutien et de sympathie reçues.

Inspecteur de Première Classe des Douanes, le Colonel Raouf Malèhossou s’est imposé au fil des années comme l’une des figures reconnues de l’administration douanière béninoise.

Docteur en Sciences de Gestion, il a développé une expertise particulière dans les domaines de la gestion des risques, du commerce international et de la facilitation des échanges.

Son expertise a dépassé le cadre national. Il est notamment Expert accrédité auprès de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), une distinction qui témoigne de sa maîtrise des normes et mécanismes régissant les administrations douanières modernes.

Avant sa nomination à la tête de la Douane béninoise, Raouf Malèhossou occupait les fonctions de Chef du Service régional de lutte contre la fraude dans les départements de l’Ouémé et du Plateau depuis janvier 2024.

Cette zone stratégique, située à proximité du Nigeria, constitue l’un des principaux espaces d’échanges commerciaux du pays et concentre des enjeux majeurs en matière de contrôle douanier, de lutte contre la contrebande et de sécurisation des recettes publiques.

Cette expérience lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des réalités opérationnelles du terrain ainsi que des défis auxquels fait face l’administration douanière.