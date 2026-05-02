Gabon : Washington valide la nouvelle feuille de route financière de Libreville

Aux Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le Gabon a finalisé un nouveau prêt de 150 millions de dollars qui porte l’engagement de la Banque mondiale à 600 millions, tandis que le FMI a apporté son soutien à un audit en profondeur de la dette publique. Une séquence stratégique pour un pays en pleine recomposition de sa gouvernance budgétaire.

Les Réunions de printemps des institutions de Bretton Woods ont été l’occasion, pour le Gabon, d’engager un véritable repositionnement vis-à-vis de ses partenaires financiers internationaux. Conduite par Thierry Minko, ministre de l’Économie et des Finances, et Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification, la délégation gabonaise a multiplié les rencontres de haut niveau avec les bailleurs multilatéraux et les conseils financiers du pays. À l’issue de ces échanges, deux annonces structurantes int été formulées. Un nouveau financement de la Banque mondiale et une validation par le FMI des récentes opérations de levée de fonds menées par Libreville.

Selon le communiqué qui a suivi ces rencontres, les discussions ont confirmé un alignement étroit entre les autorités gabonaises et leurs partenaires sur les grands axes macroéconomiques du pays à savoir cadrage budgétaire, financement du développement et soutenabilité de la dette publique. Trois piliers qui traduisent la volonté affichée de Libreville de remettre de l’ordre dans ses comptes publics tout en mobilisant les ressources nécessaires pour soutenir l’activité.

Le premier signal fort vient de la Banque mondiale, qui débloque un nouveau prêt de 150 millions de dollars en faveur du Gabon. Cet apport porte l’engagement total de l’institution dans le pays à 600 millions de dollars, marquant une montée en puissance significative de sa contribution au financement du développement gabonais.

Les fonds sont fléchés vers des secteurs structurants pour la qualité de vie des populations tels que eau, assainissement et électricité. Trois domaines dans lesquels les besoins d’investissement restent considérables, et où le sous-investissement chronique pèse à la fois sur le quotidien des ménages, sur la productivité des entreprises et sur l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. La Banque mondiale s’inscrit ainsi dans une logique de soutien à la fois social et économique, en visant des infrastructures dont l’effet d’entraînement dépasse largement les seuls indicateurs de croissance.

FMI : feu vert sur l’opération Trafigura à 1 milliard de dollars

Du côté du Fonds monétaire international, l’évaluation porte sur la stratégie de mobilisation des ressources mise en œuvre par le Gabon ces derniers mois. L’institution a positivement apprécié les récentes levées de fonds, et en particulier l’opération conclue avec le négociant suisse Trafigura, qui a permis à Libreville de mobiliser un milliard de dollars adossés à ses revenus pétroliers. Une opération qui avait, en amont, suscité un fort intérêt du marché — avec 3,3 milliards de dollars d’offres reçues pour le milliard finalement sécurisé.

Pour le FMI, ces initiatives ont permis de sécuriser des ressources pour le financement des investissements publics et d’atténuer les tensions de liquidité auxquelles l’État gabonais a été confronté. Au-delà du seul aspect technique, le Fonds y voit également le signe d’un retour progressif de la confiance des partenaires financiers vis-à-vis du pays — un actif immatériel mais essentiel pour un État qui multiplie les opérations sur les marchés.

C’est sans doute le chantier le plus structurant ouvert à Washington. Avec l’appui du FMI, les autorités gabonaises ont lancé une démarche d’envergure visant à reconstituer une photographie exacte des engagements financiers de l’État. Une commission dédiée sera chargée de conduire un audit exhaustif de la dette publique, en s’alignant sur les standards internationaux et le cadre réglementaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

L’enjeu est lourd : la période 2016-2023 a été marquée par des irrégularités et des lacunes dans la comptabilisation de certains engagements, ce qui a contribué à brouiller la lecture du véritable niveau d’endettement du pays. L’audit, qui devrait s’étaler sur deux à trois mois, aura pour mission de trier les engagements conformes — qui rejoindront le stock officiel de dette — de ceux présentant des anomalies, qui feront l’objet de traitements spécifiques. Pour les investisseurs et les agences de notation, cette opération de clarification est un prérequis pour reprendre confiance dans la signature gabonaise.

Le pilotage du processus mobilise les principaux organes de contrôle de l’État, au premier rang desquels l’Inspection générale et la Direction générale du contrôle budgétaire, sous la coordination du ministère de l’Économie et des Finances. Côté FMI, le soutien à cette démarche a été personnellement réaffirmé par Nigel Clarke, directeur général adjoint de l’institution, lors des échanges de Washington.

Algest et Rothschild & Co dans la salle des machines

Pour mener à bien cette recomposition financière, le Gabon ne s’appuie pas uniquement sur ses partenaires multilatéraux. Le pays a également mobilisé l’expertise de deux conseils financiers reconnus, Algest et Rothschild & Co, qui accompagnent l’État gabonais dans la structuration de ses opérations, l’optimisation de sa stratégie d’endettement et le dialogue avec les bailleurs internationaux.

Cette présence aux côtés de l’État illustre une professionnalisation accrue de la gestion financière publique gabonaise, à un moment où l’environnement international est moins indulgent qu’il ne l’a été pour les emprunteurs émergents. Dans une période où chaque émission souveraine est scrutée, ces conseils jouent un rôle de courroie de transmission entre la stratégie politique des autorités et les attentes très techniques des marchés.