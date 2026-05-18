Dasa : un projet minier de 501 millions de dollars sous surveillance à Niamey

Le général Abdourahamane Tiani a reçu à Niamey le PDG de Global Atomic, Stephen G. Roman, pour faire le point sur le projet d’uranium de Dasa, dans la région d’Agadez. Présenté comme l’un des gisements de haute teneur les plus avancés au monde , le site voit toutefois sa mise en service repoussée à fin 2027, en raison notamment des retards de financement et des contraintes logistiques liées à la fermeture de la frontière avec le Bénin .

Le chef de l’État nigérien, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a reçu lundi 18 mai Stephen G. Roman, président-directeur général de la compagnie minière canadienne Global Atomic Corporation, pour un compte rendu sur l’avancement du gisement d’uranium de Dasa, selon un communiqué de la présidence nigérienne. Roman revenait d’une visite de terrain sur le site, situé dans la région d’Agadez, à environ 105 kilomètres au sud de la ville minière d’Arlit. Les deux parties ont confirmé la poursuite des travaux de construction de l’usine de traitement et leur objectif commun de maximiser les retombées pour la population nigérienne.

Le projet Dasa est opéré par SOMIDA, société minière de droit nigérien détenue à 80 % par Global Atomic et à 20 % par l’État nigérien, dont 10 % à titre gratuit selon le code minier et 10 % à titre onéreux. Selon le rapport financier du premier trimestre 2026 publié par Global Atomic le 13 mai, les coûts totaux du projet sont désormais estimés à 501,3 millions de dollars, dont 210,9 millions déjà engagés au 31 mars 2026. Un montant restant de 290,4 millions de dollars doit encore être mobilisé, conditionné à l’obtention d’un financement externe.

La mise en service de l’usine de traitement est désormais prévue au quatrième trimestre 2027, avec les premières expéditions de yellowcake attendues au premier semestre 2028, selon le rapport financier du premier trimestre 2026. Ce calendrier a été revu à trois reprises depuis le démarrage du chantier : initialement fixé au deuxième trimestre 2026, il a été décalé au premier trimestre 2027 puis au deuxième semestre 2027, avant d’être porté au quatrième trimestre 2027. La raison principale invoquée par la compagnie est le retard dans l’obtention d’un financement par emprunt, auquel s’est ajoutée la fermeture de la frontière avec le Bénin, qui avait servi jusqu’en 2023 de principal couloir d’importation des équipements via le port de Cotonou.

Lors d’une visite au Niger en décembre 2025 suivie d’un entretien sur la télévision nationale, Roman avait lui-même évoqué la possibilité que les premières expéditions d’uranium soient décalées à 2028, selon le communiqué de presse de la compagnie du 11 décembre 2025. Le rapport du premier trimestre 2026 confirme cette projection pour le yellowcake.

Le financement américain, nœud du projet

La principale variable conditionnant le calendrier de production reste l’obtention d’un prêt de la part d’une banque de développement américaine. La compagnie a indiqué en décembre 2025 que le dossier avait été examiné par le Comité de crédit de la banque et transmis au Comité d’investissement. Dans le rapport du premier trimestre 2026, Global Atomic confirme que ce processus est toujours en cours. L’identité de la banque n’est pas précisée dans les communications officielles de la compagnie, mais des publications spécialisées citent la US Development Finance Corporation (DFC), dont la présidence est désormais assurée par le secrétaire d’État Marco Rubio. En parallèle, la compagnie explore une solution alternative impliquant la cession d’une participation minoritaire dans SOMIDA à un partenaire d’investissement.

Pour financer ses opérations en attendant, Global Atomic a bouclé en février 2026 une émission d’actions pour des produits bruts de 72,6 millions de dollars. Au premier trimestre 2026, elle a engagé 22,4 millions de dollars dans ses propriétés minières nigériennes.

Dasa est présenté par la compagnie comme le gisement d’uranium de haute teneur le plus avancé au monde actuellement en développement. La réserve confirmée s’établit à 4,1 millions de tonnes à une teneur de 5 267 parties par million, soit 47,2 millions de livres d’uranium, selon l’étude de faisabilité révisée. Le gisement est localisé dans le bassin sédimentaire du Tim Mersoï, dans la région d’Agadez, qui abrite également les gisements exploités depuis les années 1970 par Orano (ex-Areva) et d’autres opérateurs.

La compagnie a confirmé lundi que le site emploie actuellement plus de 700 personnes, dont plus de 95 % de ressortissants nigériens. Roman a salué cet engagement lors de l’audience presidée par Tiani, auquel assistaient le Commissaire-Colonel Ousmane Abarchi, ministre des Mines, le Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet et porte-parole du gouvernement, et Abdoulrazakou Abdou Moumouni, conseiller en mines et énergie du chef de l’État.

Global Atomic a conclu des contrats d’achat avec trois compagnies d’électricité nord-américaines portant sur 6,9 à 8,8 millions de livres d’uranium sur les six premières années de production, représentant environ 90 % des volumes contractualisés pour cette période. Le cours spot de l’uranium s’est situé entre 82 et 101 dollars la livre au premier trimestre 2026, et les prix à long terme se maintenaient autour de 90 dollars la livre, selon le rapport trimestriel de Global Atomic.