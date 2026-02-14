Putsch manqué au Bénin : le général Tiani réagit aux informations sur le lieu de logement de Pascal Tigri

Des informations ont circulé après la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 au Bénin, évoquant la présence supposée du lieutenant-colonel Pascal Tigri à Niamey . Le président nigérien a pris la parole pour apporter des précisions et rejeter ces affirmations.

Le général Abdourahamane Tiani s’est exprimé sur les informations évoquant la présence du lieutenant-colonel Pascal Tigri dans la zone ministérielle à Niamey, après la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 au Bénin. Selon certaines sources, l’officier béninois aurait rejoint la capitale nigérienne à bord d’un avion appartenant à un homme d’affaires burkinabè, avant d’être logé non loin de la résidence du Premier ministre. Des affirmations que le chef de l’État nigérien rejette catégoriquement.

« Est-ce que le Premier ministre loge dans la zone ministérielle ? Ce sont des aberrations », a déclaré le président nigérien face à la presse. Il insiste sur le fait qu’aucun élément ne prouve la présence de Pascal Tigri au Niger. Le général Tiani a également réaffirmé que son pays n’a aucun lien avec la tentative de coup d’État qui visait le régime du président Patrice Talon. Pour lui, le Niger reste étranger aux événements survenus au Bénin.

Pour rappel, les faits remontent au dimanche 7 décembre 2025. Ce jour-là, des coups de feu ont été entendus à Cotonou et un groupuscule de militaires a annoncé à la télévision nationale avoir pris le pouvoir. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri a été présenté comme le principal meneur du mouvement.

Après l’échec de cette tentative de déstabilisation, le président Patrice Talon a promis que « cette forfaiture ne restera pas impunie ». Depuis lors , plusieurs suspects ont été arrêtés et des mandats d’arrêt internationaux ont été lancés dans le cadre de l’enquête.