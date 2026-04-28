Bénin : Paul Hounkpè annonce sa démission du parti FCBE

Après plusieurs années d’engagement politique au sein du parti FCBE, Paul Hounkpè a annoncé sa démission ce 28 avril 2026. Dans une lettre adressée aux responsables du parti, il évoque un besoin de réflexion personnelle et de redéfinition de son rôle au service du groupe et de la nation.

C’est une décision qui pourrait marquer un tournant au sein du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Paul Hounkpè a officiellement annoncé sa démission dans une correspondance datée du 28 avril 2026, adressée au Premier Secrétaire Exécutif National Adjoint du parti.

Dans sa lettre, l’homme politique revient sur son parcours au sein de la formation politique, soulignant les moments partagés avec les militants. « De septembre 2019 à aujourd’hui, nous avons passé plus de six ans ensemble. Pendant cette période, nous avons connu des hauts et des bas, des succès et des échecs », écrit-il.

Paul Hounkpè explique avoir choisi de se retirer afin de prendre du recul. « J’ai décidé de me retirer afin de réfléchir par rapport à ce à quoi je serai utile au groupe et à la nation », précise-t-il.

Malgré son départ, il tient à exprimer sa reconnaissance envers les militants du FCBE pour leur soutien et la confiance placée en lui durant toutes ces années.

Pour rappel, Paul Hounkpè a été candidat à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 en binôme avec Hounwanou. Malheureusement le duo représentant l’opposition, n’a pas remporté le scrutin.

Selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, leur ticket a obtenu 5,73 % des suffrages exprimés, loin derrière le duo vainqueur Wadagni–Talata.