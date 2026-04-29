Bénin : la FCBE convoque son Conseil national le 9 mai après la démission de Hounkpè

Dans un contexte marqué par la démission de Paul Hounkpè, la FCBE tiendra un Conseil national le 9 mai 2026. Une rencontre qui permettra de statuer sur la crise interne et tracer de nouvelles perspectives politiques.

La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) s’apprête à vivre un moment clé de son existence. Le parti a confirmé la tenue de son Conseil national le samedi 9 mai 2026, une session attendue dans un climat marqué par des tensions internes et des interrogations sur son avenir. Initialement prévu dans l’agenda du parti, ce Conseil national prend désormais une dimension particulière après la démission de son Secrétaire Exécutif National, Paul Hounkpè. Cette situation imprévue place les instances dirigeantes face à des choix stratégiques importants.

Selon les informations, cette rencontre permettra d’examiner officiellement la démission et d’en tirer toutes les conséquences. Il sera notamment question de décider de son acceptation ou non, mais aussi d’envisager la réorganisation de la direction du parti. Au-delà de cet aspect, le Conseil national devrait surtout servir de cadre pour une réflexion de fond sur l’avenir de la FCBE.

Après l’élection présidentielle d’avril 2026, où le parti a été fortement engagé, plusieurs voix internes appellent à une redéfinition des priorités et des stratégies. Les débats pourraient porter sur la ligne politique à adopter, le positionnement du parti sur l’échiquier national, ainsi que sur les moyens de remobiliser la base militante.