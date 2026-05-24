Bénin : Romuald Wadagni prête serment et devient officiellement président de la République

Romuald Wadagni a officiellement prêté serment ce dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou, devant les institutions de la République conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. Il devient à partir de ce jour le président de la République du Bénin pour un mandat de 7 ans.

Le Bénin a officiellement un nouveau président de la République. Romuald Wadagni a prêté serment ce dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou, marquant ainsi son entrée en fonction à la tête de l’État.

La cérémonie s’est déroulée devant les membres de la Cour constitutionnelle du Bénin, les autorités politiques, les institutions de la République ainsi que plusieurs invités nationaux et internationaux. Dans son adresse solennelle, le nouveau chef de l’État a prononcé le serment constitutionnel suivant : « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, Nous, Kossi Mbueke Romuald Wadagni Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement : de respecter et de défendre la constitution que le Peuple béninois s’est librement ; de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ; de nous laisser guider par l’intérêt général et le respect des Droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ; de préserver l’intégrité du territoire national ; de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Le serment a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sossa, qui a ensuite proclamé officiellement Romuald Wadagni président de la République du Bénin. À l’issue de cette étape protocolaire, il a été élevé à la dignité de Grand Maître des Ordres nationaux du Bénin, avant de procéder à la remise du drapeau national au chef d’état-major des Forces armées béninoises.

Cette cérémonie marque officiellement le début du mandat présidentiel de Romuald Wadagni à la tête du Bénin.