Sénégal : Diomaye Faye peut-il être exclu de Pastef ? La réponse de Sonko

Ousmane Sonko s’est exprimé publiquement sur l’éventualité d’une exclusion du président Bassirou Diomaye Faye de Pastef. Sans fermer totalement la porte à cette hypothèse, le président du parti assure qu’aucune procédure n’est actuellement envisagée et que seule la direction de la formation politique pourra en décider.

L’hypothèse d’une exclusion du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye de Pastef n’est pas à l’ordre du jour. C’est le message qu’a voulu faire passer Ousmane Sonko lors de son entretien accordé à RFI et France 24 ce lundi 15 juin 2026.

Interrogé sur l’avenir du chef de l’État au sein du parti qu’ils ont porté ensemble au pouvoir en 2024, le président de Pastef s’est montré prudent. « Ça s’appréciera le moment venu », a-t-il déclaré, avant de préciser : « Nous n’en sommes pas encore là. Le parti appréciera ».

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des divergences de plus en plus visibles entre les deux figures majeures du pouvoir sénégalais. Depuis son départ de la Primature et son élection à la présidence de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko fait l’objet de nombreuses interrogations sur la nature de ses relations avec Bassirou Diomaye Faye.

Face aux spéculations, le leader des Patriotes a insisté sur le respect des règles internes de Pastef. « Le parti Pastef est très structuré, très organisé. Il a des textes et ces textes sont très très clairs sur les procédures à suivre, sur les griefs à mettre sur la table pour pouvoir parler de l’exclusion ou pas de quelqu’un », a-t-il expliqué.

Ousmane Sonko a surtout tenu à rappeler qu’une telle décision ne dépend pas de lui seul. « Le parti, ce n’est pas Ousmane Sonko », a-t-il martelé, soulignant que les instances compétentes seraient seules habilitées à examiner une éventuelle procédure.

Au cours du même entretien, l’ancien chef du gouvernement a tenté de relativiser les tensions prêtées au tandem qu’il forme avec le président sénégalais. Réagissant à une récente déclaration de Bassirou Diomaye Faye appelant à préserver l’unité du pays malgré les divergences, Sonko a rejeté l’idée d’une crise politique majeure.

« Je ne pense pas qu’il y ait querelle. Le Sénégal est plus grand que les divergences politiques que nous pouvons avoir », a-t-il affirmé, estimant que des désaccords peuvent exister sans remettre en cause le fonctionnement normal des institutions.

Si la question de l’exclusion de Bassirou Diomaye Faye reste donc théorique à ce stade, les propos d’Ousmane Sonko montrent qu’elle n’est plus totalement taboue au sein de Pastef.