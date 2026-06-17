Assemblée nationale: les députés réunis en plénière pour l’affectation de dossiers aux commissions

Les députés béninois sont réunis ce mercredi 17 juin 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo pour une séance plénière consacrée à l’affectation de plusieurs dossiers aux commissions permanentes.

Au Bénin, le parlement tient ce mercredi 17 juin 2026 une séance plénière au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Selon l’ordre du jour communiqué par l’institution parlementaire, les travaux portent essentiellement sur l’affectation de dossiers aux commissions permanentes.

Cette procédure constitue une étape importante du fonctionnement du Parlement. Avant leur examen en séance plénière, les propositions de loi, projets de loi, demandes d’information ou autres dossiers soumis à l’Assemblée sont généralement transmis aux commissions compétentes pour étude approfondie.

Les commissions permanentes ont pour mission d’examiner les textes relevant de leurs domaines de compétence, de recueillir les avis nécessaires et de produire des rapports destinés à éclairer les députés lors des débats et des prises de décision.

La séance de ce mercredi permettra ainsi de déterminer quelle commission sera chargée d’étudier chacun des dossiers concernés. Une fois cette phase achevée, les commissions désignées pourront entamer leurs travaux avant un éventuel retour des dossiers en plénière pour examen et adoption.