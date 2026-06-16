Bénin : quatre personnes arrêtées pour tentative de corruption d’un magistrat à Bohicon

Quatre individus ont été interpellés à Bohicon après une tentative présumée de corruption visant un magistrat du Tribunal de première instance d’Abomey. Les suspects auraient proposé une importante somme d’argent afin d’influencer l’issue d’un dossier judiciaire.

La Police républicaine a arrêté, le dimanche 14 juin 2026 à Bohicon, quatre personnes impliquées dans une affaire de tentative de corruption d’un magistrat en fonction au Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey.

Selon les informations rapportées par les autorités policières, l’un des suspects, juriste de formation et agissant pour le compte d’une collectivité engagée dans un litige judiciaire, aurait approché à plusieurs reprises un magistrat afin qu’il intervienne auprès d’un collègue chargé du dossier.

L’objectif était d’obtenir une décision favorable à la collectivité concernée dans le procès qui l’oppose à deux autres parties. Pour parvenir à ses fins, le principal mis en cause aurait proposé au magistrat la somme d’un million de francs CFA, présentée comme une contribution réunie par les membres de ladite collectivité.

Face à ces sollicitations répétées, le magistrat a refusé toute compromission et a saisi l’Antenne régionale Centre de la Brigade criminelle. Une opération a alors été mise en place, permettant l’interpellation du suspect principal ainsi que de trois de ses présumés complices.

Les quatre personnes arrêtées sont actuellement placées en garde à vue. Elles devraient être présentées au procureur de la République dans les prochains jours afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.